Une Touche d’Optimisme. Les 40 ans des Saltimbanques à La Grigonnais(44) !, Espace Mil’Lieu, La Grigonnais
samedi 4 juillet 2026 · Espace Mil'Lieu · La Grigonnais
Informations pratiques
Une Touche d’Optimisme. Les 40 ans des Saltimbanques à La Grigonnais(44) ! Samedi 4 juillet, 21h00 Espace Mil’Lieu Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00
Dans le cadre de leur tournée 2026 « Libre et Vivant », le groupe aura le plaisir de se produire à la Grigonnais pour y présenter une partie de son dernier album « La Vie d’Artiste » en l’honneur des 40 ans de l’association Les Saltimbanques.
Le concert d’ « Une Touche d’Optimisme » est avant tout un voyage.
Un voyage à travers les rythmes et les émotions, à travers des textes à fleur de peau, à travers les générations.
Mâtiné d’influences diverses : Une Touche d’Optimisme nous permet de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui vont toujours droit au cœur, sur des musiques entraînantes et émouvantes, qui nous font voyager dans un univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille toujours
« Une Touche d’Optimisme ».
Depuis 20 ans, le groupe sillonne la France et l’Europe avec plus de 1 000 concerts, 8 albums et une énergie humaine et musicale qui fait mouche à chaque live.
Ils proposent un spectacle intergénérationnel, dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Une vraie bouffée d’Optimisme !
Le concert débutera à 21 h.
Espace Mil’Lieu Rue de la Scierie 44170 La Grigonnais La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dans le cadre de leur tournée 2026 « Libre et Vivant », le groupe aura le plaisir de se produire à la Grigonnais pour y présenter une partie de son dernier album « La Vie d’Artiste ». Concert Musique
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