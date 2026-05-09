Une Touche d’Optimisme pour le Festival «Au Coin de la Vigne»(34) La Tuilerie Bédarieux samedi 18 juillet 2026.

Une Touche d’Optimisme pour le Festival «Au Coin de la Vigne»(34) La Tuilerie Bédarieux Samedi 18 juillet, 18h30

Une Touche d’Optimisme à la 13e édition du Festival Au Coin de la Vigne. Se tiendra les 17 et 18 juillet 2026 à Bédarieux en accès libre (tarif libre et conscient).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-18T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-18T23:59:00.000+02:00

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La Tuilerie avenue Justes Parmi les Nations, 34600 Bédarieux Bédarieux



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