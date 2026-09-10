UNE VIE D’ACTEUR THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

UNE VIE D’ACTEUR

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-24

On pourrait résumer la chose ainsi comment un enfant qui grandit dans une petite ville de province et qui voit Tootsie à l’âge de 12 ans devient acteur et comment même, il ne retrouve la vérité de son existence que là, dans le monde des images et des simulacres.

Ce qui se raconte alors est comme un roman d’apprentissage, celui que toute enfance fabrique pour sentir que s’ouvre devant elle un monde plus habitable ou plus grand ou plus intense, un monde bigger than life et qu’elle voudrait rejoindre.

Ce monde, pour beaucoup d’entre nous, s’est appelé cinéma . Certains s’y sont réfugiés très tôt et ont tout construit là, dans le noir des salles, au point d’y confondre leurs souvenirs et les écrans de leur enfance.

C’est ce roman-là, d’images et de salles et de magnétoscopes, qu’on voudrait rejouer. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

We could sum it up this way: How does a child who grows up in a small provincial town and watches *Tootsie* at the age of 12 become an actor, and how is it that he only finds the truth of his existence there, in the world of images and illusions?

L’événement UNE VIE D’ACTEUR Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE