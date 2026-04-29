Une vie de lettré : découvrez Ferdinand Denis, administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Par Ilda Mendes Dos Santos (maître de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle, Études ibériques et latino-américaines – Portugais), avec Nathalie Rollet-Bricklin (conservatrice en chef, responsable du département de la Réserve)

Les collections de la bibliothèque Sainte-Geneviève se sont enrichies à la fin du XIXe siècle d’une partie des archives et manuscrits ainsi que de la bibliothèque personnelle de Ferdinand Denis (1798-1890), administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève de 1865 à 1885. La première partie de cette intervention a pour but de mettre en valeur la richesse et la diversité de ce fonds consacré en majorité aux mondes lusophones, et principalement au Brésil.

Nous reviendrons ensuite sur quelques épisodes de la vie de cette figure qui occupe une place exceptionnelle dans les relations luso-franco-brésiliennes. Après un séjour au Brésil dans sa jeunesse, la bibliothèque Sainte-Geneviève devient le point de rencontre obligé d’intellectuels, d’hommes de sciences et de lettres de passage à Paris. Homme de plume et intermédiaire culturel, il exhume des archives et des manuscrits, entretient un vaste réseau de correspondants, rédige des œuvres et divulgue des savoirs qui sont aussi de programmes de réflexion sur l’histoire, les relations internationales, les cultures menacées et la « jeune » littérature brésilienne.

Cet évènement est organisé dans le cadre de l’année thématique Dons 2026 de la bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG).

Cette conférence met en valeur la richesse du fonds Ferdinand Denis, consacré en majorité aux mondes lusophones et principalement au Brésil. Elle reviendra sur des épisodes de la vie de cette figure et de sa place dans les relations luso-franco-brésiliennes.

Le mardi 05 mai 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Entrée libre.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-05T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T18:30:00+02:00_2026-05-05T20:00:00+02:00

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Salle de lecture de la RéserveParis

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