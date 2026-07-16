Une visite virtuelle de l’usine des Télots, Museum d’histoire naturelle, Autun

Informations pratiques

Une visite virtuelle de l’usine des Télots 19 et 20 septembre Museum d’histoire naturelle Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, venez plonger dans une reconstitution de l’usine des Télots qui exploitait les schistes bitumineux.

Il s’agit d’un travail réalisé par des étudiants, grâce à l’initiative de l’association Musique aux Champs.

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet, 71400 Autun, France Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385520915 https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/le-museum-dhistoire-naturelle Plus de 800.000 échantillons représentant des spécimens de tous les domaines des sciences de la nature. Magnifique collection d’oiseaux, d’œufs et de nids représentant plus de 10.000 spécimens. Herbiers (300.000 planches). Collections d’insectes, de coquillages et de très nombreux fossiles et minéraux (300.000 pièces) qui retracent l’histoire géologique de la région. Échantillons fossilifères représentant les animaux et les végétaux ayant vécu dans notre région il y a 300 millions d’années. Le bassin d’Autun est une référence (stratotype) dans l’histoire de la terre pour une période de l’ère primaire. Les fossiles conservés en collection au musée en sont le témoignage.

A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, venez plonger dans une reconstitution de l’usine des Télots qui exploitait les schistes bitumineux. Travail réalisé par des étudiants, grâce à l’initiative…

© Ville d’Autun