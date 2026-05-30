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Union Accordéoniste Mixte de Genève en concert, Aula de Geisendorf, Genève

Union Accordéoniste Mixte de Genève en concert, Aula de Geisendorf, Genève

Union Accordéoniste Mixte de Genève en concert, Aula de Geisendorf, Genève samedi 30 mai 2026.

Lieu : Aula de Geisendorf

Adresse : 58 rue de Lyon

Ville : 1203 Genève

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Prix libre

Union Accordéoniste Mixte de Genève en concert Samedi 30 mai, 19h30 Aula de Geisendorf

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T19:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

L’accordéon comme vous l’avez sans doute rarement entendu, dans un voyage intersidéral (Star wars / John Williams, Interstallar / Hans Zimmer, Battlestar Galactica / Bear Mc Creary) ou plus terre à terre (Dans les steppes d’Asie centrale / Alexander Borodin, Heavy tango / Richard Galliano, Chasing sheep is best left to shepherds / Michael Nyman), avec d’autres surprises musicales.
25 musiciens et musiciennes de l’UAM sous la baguette de l’énergique P.-A. Krummenacher.

Aula de Geisendorf 58 rue de Lyon Genève 1203 Saint-Jean et Charmilles Genève [{« link »: « https://www.ecole-accordeon-uam.ch/ »}]
Concert de l’Union Accordéoniste Mixte de Genève à l’aula du Centre Geisendorf le samedi 30 mai 2026 à 19h30

Bastien Grivet

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