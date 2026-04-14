UNIR CERAMIQUES CONTEMPORAINES, Place Hoche, Rennes

UNIR CERAMIQUES CONTEMPORAINES Dimanche 26 avril, 10h00 Place Hoche Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Le festival “Unir céramiques” est né d’une envie de réunir et de se réunir autour d’un même médium qui est l’argile. Cet événement culturel entièrement dédié à l’art de la céramique au coeur de Rennes, place Hoche, a pour vocation de tenter de “faire lien” entre l’artisanat et l’art contemporain.

Ces deux jours mettront en lumière la complexité de cette matière première et la grande diversité des pratiques actuelles.

Deux spectacles performances gratuits autour de l’argile inviteront les visiteurs à découvrir l’univers de cette matière.

Place Hoche Place Hoche, Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0674623973 »}, {« type »: « email », « value »: « unirceramique@gmail.com »}]

Pour sa 2ième édition, le festival Unir céramiques se déplace Place Hoche cette année. 35 céramiste d’arts exposeront leur travail, le temps du week-end des 25 et 26 avril. 2 spectacles gratuits auto… Exposition