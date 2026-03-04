UniverCity O’Trail 2026 #5 Gymnase Beaulieu Rennes Mercredi 6 mai, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, ouvert à toutes et tous.

La course d’orientation urbaine par équipe revient pour une 5ème édition autour du campus de Beaulieu !

Le SIUAPS est heureux de vous accueillir le 06 mai 2026 pour la cinquième édition de l’UniverCity O’Trail : une course d’orientation par équipe autour du campus de Beaulieu (aceuil : Gymnase bâtiment 35).

Equipés d’un doigt électronique, vous parcourez les environs à la recherche d’un maximum de balises à biper !

2 formats de courses sont possibles :

– un parcours ** »découverte »** : sur le campus de Beaulieu et Cesson ouest, vous aurez **1h** pour trouver un maximum de balises et revenir au point d’arrivée. En marchant ou en courant, en famille ou entre amis, cette formule est accessible à tous, même à ceux n’ayant jamais tenu une carte entre leurs mains ! Départ à **19h15** !

– un parcours ** »sportif »** : départ déporté en direction de Cesson-sévigné vous disposerez de **2h** pour trouver jusqu’à 60 balises. C’est le moment de vous lancer un défi personnel ou entre amis ! Cheminement pour se rendre au départ : **18h00**

Les orienteurs s’inscrivent par équipes de 2 à 5 personnes. La course est ouverte bien évidemment aux étudiants et aux personnels des universités de Rennes 1 et Rennes 2, mais aussi au public extérieur.

Tarif : cette course est entièrement gratuite !

Et le bonus : un t-shirt pour chaque participant (que vous aurais la possibilité de faire flocquer par l’édulab et le sublab), et une tombola sur tirage au sort pour tous les inscrits étudiants ! Sur présentation de votre carte étudiante et sous réserve d’avoir ramené un nombre minimum de balises avec votre équipe, vous serez automatiquement inscrit à un tirage au sort pour tenter de remporter l’un des nombreux lots sportifs mis en jeu (vélo, cartes cadeaux Décathlon, … ).

Les inscriptions se feront en ligne du 1er avril au 29 avril 2026 inclus (aucune inscription sur place) sur le [site Klikego](https://www.klikego.com/inscription/univercity-otrail-2026/running-course-a-pied/1516765291884-8).

Infos et règlement détaillé sur le site dédié à l’évènement ([https://univercitytrail.univ-rennes.fr/](https://univercitytrail.univ-rennes.fr/)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T23:00:00.000+02:00

https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives

Gymnase Beaulieu Gymnase de Beaulieu, campus de Beaulieu, Université de Rennes 1, 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



