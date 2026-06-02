UniverShifté 2026 Campus de Beaulieu Rennes
UniverShifté 2026 Campus de Beaulieu Rennes samedi 6 juin 2026.
UniverShifté 2026 Campus de Beaulieu Rennes 6 et 7 juin Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Sur le thèmes Un plan robuste pour guider l’action. Deux jours d’échanges, de convivialité, de découverte et de débats, tables-rondes d’experts, ateliers, jeux sérieux, animations, espace librairie,…
Les 6 et 7 juin l’Université de Rennes accueille l’Univershifté 2026.
Au-delà d’être LE rendez-vous annuel des Shifters et du Shift Project, l’UniverShifté c’est :
* Deux jours de prise de hauteur grâce à un vaste écosystème d’experts et d’acteurs locaux engagés réunis pour parler des actions de décarbonation urgentes à déployer sur tous les thèmes du Plan Robuste pour l’Économie Française
* Des tables-rondes, des ateliers, des démo de jeux sérieux, des animations étonnantes, un espace librairie et dédicaces, une ludothèque…
* C’est tout un village qui mettra en lumière de belles initiatives locales transférables, et qui vous fera découvrir des solutions innovantes LowTech ou techforgood dans le hall 2 et le parc de l’Université de Rennes Campus de Beaulieu
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A consulter
* [le site de l’Univershifté](https://univershifte.fr)
* [la page UniverShisté sur TheShifters](https://theshiftproject.org/evenements/univershifte2026/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-07T17:30:00.000+02:00
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https://univershifte.fr/tickets/command/
Campus de Beaulieu Université de Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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