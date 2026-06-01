, Universidade Federal do Cariri,
, Universidade Federal do Cariri, mercredi 10 juin 2026.
10 juin – 10 juillet Universidade Federal do Cariri
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T19:20:00+02:00 – 2026-06-10T22:20:00+02:00
Fin : 2026-07-10T19:20:00+02:00 – 2026-07-10T22:20:00+02:00
Universidade Federal do Cariri Juazeiro do Norte Ceará https://www.even3.com.br/x-semana-nacional-de-arquivos-ufca-746034/
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