10 juin – 10 juillet Universidade Federal do Cariri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T19:20:00+02:00 – 2026-06-10T22:20:00+02:00

Fin : 2026-07-10T19:20:00+02:00 – 2026-07-10T22:20:00+02:00

Universidade Federal do Cariri Juazeiro do Norte Ceará https://www.even3.com.br/x-semana-nacional-de-arquivos-ufca-746034/