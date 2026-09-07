Université ouverte, CY Cergy Paris Université – site des Chênes, Cergy

Informations pratiques

Université ouverte Jeudi 1 octobre, 18h00 CY Cergy Paris Université – site des Chênes Val-d’Oise

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00

L’alimentation est un sujet au cœur des préoccupations quotidiennes. Reconnue comme un facteur majeur impliqué dans le développement des maladies chroniques (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, …), elle constitue un levier sur lequel il est possible d’agir pour préserver notre santé. Mélanie Deschasaux-Tanguy, chargée de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l’Inserm (CRESS-EREN, Bobigny) fera le point sur ce que la science nous permet de comprendre des relations entre nutrition et santé, sur les outils de santé publique et en particulier sur le Nutri-Score, mais aussi sur les résultats récents de la recherche concernant notamment les aliments ultra-transformés et le microbiote intestinal.

Cette conférence inaugurera la Fête de la science 2026 de CY Alliance. Cette séance débutera par la remise des prix de la « médiation et de la vulgarisation scientifique » et le prix « Des Femmes et des Sciences » de CY Alliance. Elle se clôturera par un moment convivial pour l’ouverture de la Fête de la science.

CY Cergy Paris Université – site des Chênes 33 boulevard de l’Oise 95000 Cergy Cergy 95000 Grand Centre Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cyu.fr/recherche-innovation/science-societe/universite-ouverte »}, {« type »: « email », « value »: « science.societe@cyu.fr »}]

Conférence-débat sur les sujets d’actualité par des chercheurs conférence alimentation