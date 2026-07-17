Université Toulouse Capitole – Visite historique du campus de l’Arsenal, Université Toulouse Capitole, Toulouse

Informations pratiques

Université Toulouse Capitole – Visite historique du campus de l’Arsenal 18 – 20 septembre Université Toulouse Capitole Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

La visite commentée se déroule en deux temps.

Une mini-conférence retracera la riche histoire du campus, depuis les terrains agricoles appartenant à différents ordres religieux, notamment aux Chartreux, jusqu’à la construction des bâtiments universitaires après les événements de 1968.

La visite se poursuivra par une découverte guidée du campus, de son architecture et de ses lieux les plus méconnus.

Université Toulouse Capitole 2 Rue du Doyen Gabriel Marty, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 45 61 03 https://www.ut-capitole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ut-capitole.fr/accueil/universite/partez-a-la-decouverte-dut-capitole-a-loccasion-des-journees-europeennes-du-patrimoine »}] Venez découvrir l’histoire et l’architecture des quatre sites toulousains de l’Université Toulouse Capitole !

Engagée dans la voie de l’excellence et de la professionnalisation dès sa création en 1970, l’Université Toulouse Capitole trouve ses origines dans la Faculté de Droit Canonique créée en 1229 par Saint Louis.

Elle est aujourd’hui une université de droit, économie et gestion qui privilégie les réseaux internationaux pour favoriser la collaboration scientifique, les échanges d’étudiants et d’enseignants-chercheurs.

Quatre visites sont proposées, et ce sur les trois journées (vendredi, samedi, dimanche) :

– 9h-11h : le campus des « Anciennes Facultés » ;

– 11h-13h : le campus de l’Arsenal ;

– 14h-16h : le campus de la Manufacture des Tabacs ;

– 16h-18h : l’Ecole d’économie de Toulouse (TSE).

Les visites seront constituées de deux temps :

1- une « mini-conférence » qui, s’appuyant sur de nombreuses illustrations (plans, photos, dessins, etc.), permet de retracer l’histoire de nos bâtiments, et, au-delà, l’histoire de notre université ;

2- une visite guidée, qui permet de découvrir de manière approfondie chacun de nos quatre campus. Surprises garanties !

Pour la visite, les participants bénéficieront d’un système audio – micro relié à des oreillettes sans fil.

Les visites seront assurées par M. Marcel Marty, conservateur en chef de bibliothèque (Direction des bibliothèques de l’université).

Les douze visites pourront accueillir chacune 50 participants.

Accès gratuit

Inscription obligatoire : https://www.ut-capitole.fr/accueil/universite/partez-a-la-decouverte-dut-capitole-a-loccasion-des-journees-europeennes-du-patrimoine Métro A : station Capitole

Métro B : station Compans-Caffarelli

Parkings payants proches de l’université :

Parking Indigo Place du Capitole

Parking Indigo Place Arnaud-Bernard

Vélotoulouse : plusieurs stations disponibles

La visite commentée comporte deux parties :

© Université Toulouse Capitole