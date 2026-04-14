Upcycling créatif : confection d’accessoires en cuir de réemploi avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Upcycling créatif : confection d’accessoires en cuir de réemploi avec Nos Deux Mains, Maison écocitoyenne, Bordeaux jeudi 21 mai 2026.
Upcycling créatif : confection d’accessoires en cuir de réemploi avec Nos Deux Mains Jeudi 21 mai, 18h00 Maison écocitoyenne Gironde
Grtuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
À partir de chutes de cuir à disposition et les vôtres, réalisez à la main un modèle de porte-clef, petite maroquinerie ou petite pochette. À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte. Sur inscription.
Crédits Nos Deux Mains
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