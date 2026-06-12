URBX Festival Fête de la Musique au Bar Live Roubaix

Roubaix

URBX Festival Fête de la Musique au Bar Live

301 avenue des Nations Unies Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

Dans le cadre d’URBX Festival, le Bar Live célèbre la Fête de la Musique avec une journée placée sous le signe des cultures urbaines, entre rap, reggae et performances live.

Dès 15h00, le public est invité à assister au talk Roots & Flow Rap & Reggae, une même histoire , un temps d’échange autour des liens historiques, politiques et musicaux entre ces deux courants majeurs des cultures urbaines. Une ouverture culturelle qui pose les bases d’une journée riche en expressions artistiques.

De 18h00 à 21h00, place à l’Urban Jam, un contest rap underground animé par Cenza. Freestyles, performances et esprit de cypher transformeront le Bar Live en véritable scène ouverte où MCs et public partagent la même énergie.

La soirée se conclut avec un concert exceptionnel de Natty Jean, accompagné de 11 musiciens. Un live reggae puissant et fédérateur qui viendra clôturer cette journée festive dans une ambiance chaleureuse et vibrante.

Entre débats, performances rap et concert live, cette Fête de la Musique spéciale URBX promet une immersion complète dans les cultures urbaines au cœur de Roubaix.

Le Bar Live 301 avenue des Nations Unies, Roubaix

Dimanche 21 juin 2026

De 15h00 à 00h00

Envie d’en voir (encore) plus ? Le festival URBX revient à Roubaix et dans ses villes partenaires du 11 au 21 juin pour célébrer les cultures urbaines dans toute leur diversité danse, mode, musique, sport et street art. Pour cette 5ᵉ édition anniversaire, le festival continue de faire vibrer le territoire en investissant les quartiers et des lieux insolites, avec une programmation toujours plus accessible et largement gratuite.

Découvrez toute la programmation sur le site officiel [URBX Festival](https://www.urbxfestival.com/).

Dans le cadre d’URBX Festival, le Bar Live célèbre la Fête de la Musique avec une journée placée sous le signe des cultures urbaines, entre rap, reggae et performances live.

Dès 15h00, le public est invité à assister au talk Roots & Flow Rap & Reggae, une même histoire , un temps d’échange autour des liens historiques, politiques et musicaux entre ces deux courants majeurs des cultures urbaines. Une ouverture culturelle qui pose les bases d’une journée riche en expressions artistiques.

De 18h00 à 21h00, place à l’Urban Jam, un contest rap underground animé par Cenza. Freestyles, performances et esprit de cypher transformeront le Bar Live en véritable scène ouverte où MCs et public partagent la même énergie.

La soirée se conclut avec un concert exceptionnel de Natty Jean, accompagné de 11 musiciens. Un live reggae puissant et fédérateur qui viendra clôturer cette journée festive dans une ambiance chaleureuse et vibrante.

Entre débats, performances rap et concert live, cette Fête de la Musique spéciale URBX promet une immersion complète dans les cultures urbaines au cœur de Roubaix.

Le Bar Live 301 avenue des Nations Unies, Roubaix

Dimanche 21 juin 2026

De 15h00 à 00h00

Envie d’en voir (encore) plus ? Le festival URBX revient à Roubaix et dans ses villes partenaires du 11 au 21 juin pour célébrer les cultures urbaines dans toute leur diversité danse, mode, musique, sport et street art. Pour cette 5ᵉ édition anniversaire, le festival continue de faire vibrer le territoire en investissant les quartiers et des lieux insolites, avec une programmation toujours plus accessible et largement gratuite.

Découvrez toute la programmation sur le site officiel [URBX Festival](https://www.urbxfestival.com/). .

301 avenue des Nations Unies Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 80 75 35

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English :

As part of the URBX Festival, Bar Live celebrates the Fête de la Musique with a day of urban culture, featuring rap, reggae and live performances.

Starting at 3pm, the public is invited to attend a talk entitled Roots & Flow: Rap & Reggae, une même histoire (Roots & Flow: Rap & Reggae, one and the same story), an opportunity to discuss the historical, political and musical links between these two major currents in urban culture. A cultural opening that lays the foundations for a day rich in artistic expression.

From 6:00 p.m. to 9:00 p.m., make way for the Urban Jam, an underground rap contest hosted by Cenza. Freestyles, performances and a spirit of cypher will transform the Bar Live into a veritable open stage, where MCs and the public share the same energy.

The evening concludes with an exceptional concert by Natty Jean, accompanied by 11 musicians. A powerful, unifying live reggae performance to round off this festive day in a warm, vibrant atmosphere.

With debates, rap performances and live concerts, this special URBX Fête de la Musique promises a complete immersion in urban culture in the heart of Roubaix.

? Le Bar Live ? 301 avenue des Nations Unies, Roubaix

? Sunday, June 21, 2026

? From 3pm to 12am

Want to see (even) more? The URBX festival returns to Roubaix and its partner towns from June 11 to 21 to celebrate urban cultures in all their diversity: dance, fashion, music, sport and street art. For this 5? anniversary edition, the festival continues to rock the area, taking over neighborhoods and unusual venues, with a program that’s ever more accessible and largely free of charge.

? Discover the full program on the official website [URBX Festival](https://www.urbxfestival.com/).

L’événement URBX Festival Fête de la Musique au Bar Live Roubaix a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme