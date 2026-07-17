Utopique Mikado, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Utopique Mikado Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Dimanche 20 septembre – 14h30 et 15h30

Des fragments poétiques du recueil Les Utopiques de Gilles Jallet ont été extraits et imprimés sur des baguettes de Mikado, suggérant l’idée que la poésie n’est pas une manière de raconter des histoires mais plutôt de proposer des images. L’ordre des vers n’est plus nécessaire, place à l’imaginaire et en avant pour l’aléatoire d’un fagot de baguettes de Mikado qui se répandent sur la table ! Les participants joueront accompagnés par une lecture, le gagnant de chaque partie remportant la reproduction d’une des gravures de Jean-Claude Loubières exposées pour l’occasion.

Durée : 45 mn - Tout public

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Poésie ludique par Jean-Claude Loubières – Quinzaine littéraire