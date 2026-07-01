Utopique Mikado : l’artiste Jean-Claude Loubières invite au jeu, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Utopique Mikado : l’artiste Jean-Claude Loubières invite au jeu Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Haute-Garonne

Gratuit. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

L’artiste lotois Jean-Claude Loubières invite le public à jouer avec la langue grâce à un étonnant Mikado poétique.

Des fragments issus du recueil « Les Utopiques » de Gilles Jallet ont été extraits et imprimés sur des baguettes de Mikado, suggérant que la poésie ne raconte pas seulement des histoires, mais propose avant tout des images.

L’ordre des vers n’est plus nécessaire : place à l’imaginaire et au hasard d’un fagot de baguettes qui se répandent sur la table. Les participants joueront accompagnés par une lecture, et le gagnant de chaque partie remportera la reproduction d’une des gravures de Jean-Claude Loubières exposées pour l’occasion.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 Rue de Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562276666 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque construite à l’emplacement de l’ancien couvent des Carmélites, de 1932 à 1935. L’origine de la bibliothèque peut être attribuée à Lomènie de Brienne qui rassemble les fonds de la bibliothèque des Jésuites en 1782. Elle s’accroît à la Révolution en incluant les bibliothèques monastiques puis les fonds de collections privées, et enfin les volumes de la bibliothèque du clergé en 1866. Les trois corps de bâtiments définissent les fonctions de la bibliothèque. Un premier corps abrite les services administratifs. Le second, relié au premier par un vestibule, constitue la salle de lecture, éclairée par une coupole. Un troisième se situe dans le prolongement du précédent et sert de magasin de livres sur six niveaux. Différents artistes toulousains réalisent fresques (Marc Saint-Saens), fontaines (Parayre), bas-reliefs (Sylvestre Clerc), tableaux (Edouard Bouillères) et vitrail (Rapp). L’ensemble du bâtiment est orné de motifs en ferronnerie. Métro : Capitole (ligne A) Métro : Jeanne d’Arc (ligne B) Gare bus : station Jeanne d’Arc : bus 1, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 70 VélôToulouse : station Perigord n° 14

L’artiste lotois Jean-Claude Loubières invite le public à jouer avec la langue grâce à un étonnant Mikado poétique.

©Jean-Claude Loubières