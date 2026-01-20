Uzerche visite de la Papeterie Uzerche

Uzerche visite de la Papeterie

Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Plongez au cœur d’une épopée industrielle fascinante, où les pages du temps révèlent les secrets d’une papeterie qui a marqué l’histoire. L’aventure débuta dans la deuxième moitié du XIXe siècle, lorsque l’encre fraîche des premières machines se mêla aux murmures de la Vézère voisine.

L’histoire industrielle de la papeterie d’Uzerche s’étendit jusqu’en 2006, mais c’est là que l’intrigue prend une tournure inattendue. La fermeture de l’usine ne signifia pas la fin, bien au contraire. Tel un livre passionnant dont les pages continuent de tourner, l’héritage de cet endroit persiste, vibrant de mémoires et d’innovations.

La visite guidée vous invite à explorer les vestiges d’une époque révolue, mais dont l’essence demeure palpable.

Rendez-vous pour le départ, au niveau de la Machine à l’entrée du quartier de la Papeterie.

La visite se terminera au niveau du marché de Producteurs de Pays. .

Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

