V.I.B. Very Important Baby, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

V.I.B. Very Important Baby Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-Ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Des jeux et des livres dans un espace parent-enfant, pour développer complicité et curiosité.

Service Communication de la Ville de Tourcoing