Informations pratiques

Périgueux

V Savage

17 Rue Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

En attendant la festival des Campulsations, soirée hip-hop au Watson’s .

17 Rue Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 95 24

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English : V Savage

L’événement V Savage Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux