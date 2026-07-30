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AGENDA · Périgueux

V Savage Périgueux

jeudi 17 septembre 2026 · Périgueux

V Savage Périgueux

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
17 Rue Saint-Front
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

V Savage

17 Rue Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

En attendant la festival des Campulsations, soirée hip-hop au Watson’s   .

17 Rue Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 95 24 

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English : V Savage

L’événement V Savage Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux

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