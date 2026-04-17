Va …lise!. Spectacle déambulatoire La Halle Dieulefit

Dieulefit

Va …lise!. Spectacle déambulatoire

La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

VAS… LISE ! ( spectacle déambulatoire) Cie Le Vieil’Art

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La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 56 97 30 accueil@lahalledieulefit.fr

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English :

VAS? LISE! (strolling show) Cie Le Vieil?Art

L’événement Va …lise!. Spectacle déambulatoire Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux