Vacances au musée Dans l’atelier de Marc Chagall rue de la Paix Sarrebourg
mercredi 22 juillet 2026 · rue de la Paix · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Vacances au musée Dans l’atelier de Marc Chagall
rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26
Tu as 8 ans ou plus ? Viens passer tes vacances au Musée du Pays de Sarrebourg ! Une découverte ludique de l’univers de Marc Chagall avec jeux, activités de dessin… et réalisation d’une mini-exposition.
L’inscription est obligatoire par téléphone ou par mail, les places sont limitées. Il est possible de s’inscrire pour une demi-journée ou les trois.Enfants
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rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68 musee@mairie-sarrebourg.fr
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English :
Are you 8 years old or older? Come spend your vacation at the Musée du Pays de Sarrebourg! Enjoy a fun exploration of Marc Chagall’s world with games, drawing activities… and the creation of a mini-exhibition.
Registration is required by phone or email; space is limited. You can sign up for half a day or all three days.
L’événement Vacances au musée Dans l’atelier de Marc Chagall Sarrebourg a été mis à jour le 2026-07-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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