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AGENDA · Sarrebourg

Vacances au musée Dans l’atelier de Marc Chagall rue de la Paix Sarrebourg

mercredi 22 juillet 2026 · rue de la Paix · Sarrebourg

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
rue de la Paix
Adresse
Musée du Pays de Sarrebourg
Ville
57400 Sarrebourg
Département
Moselle
Tarif

Sarrebourg

Vacances au musée Dans l’atelier de Marc Chagall

rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26

Tu as 8 ans ou plus ? Viens passer tes vacances au Musée du Pays de Sarrebourg ! Une découverte ludique de l’univers de Marc Chagall avec jeux, activités de dessin… et réalisation d’une mini-exposition.
L’inscription est obligatoire par téléphone ou par mail, les places sont limitées. Il est possible de s’inscrire pour une demi-journée ou les trois.Enfants
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rue de la Paix Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68  musee@mairie-sarrebourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you 8 years old or older? Come spend your vacation at the Musée du Pays de Sarrebourg! Enjoy a fun exploration of Marc Chagall’s world with games, drawing activities… and the creation of a mini-exhibition.
Registration is required by phone or email; space is limited. You can sign up for half a day or all three days.

L’événement Vacances au musée Dans l’atelier de Marc Chagall Sarrebourg a été mis à jour le 2026-07-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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