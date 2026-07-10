Vacances d’automne à Sham Ferme Montsouris Paris
lundi 19 octobre 2026 · Ferme Montsouris · Paris
Informations pratiques
Profitez des prochaines vacances pour offrir à vos enfants une semaine d’évasion, de découvertes et de rires ! Nous organisons un accueil de loisirs thématique spécialement conçu pour les enfants âgés de 6 à 11 ans.
Tout au long de la semaine, vos enfants seront accueillis dans un cadre sécurisant et bienveillant, entièrement encadrés par notre équipe d’animateurs professionnels diplômés d’un BPJEPS.
Accueil dès 9h
Activités de 10h à 16h
Au programme de la semaine :
- Tous les matins (10h-12h) : Ateliers Magie ! Vos enfants s’initieront aux secrets des magiciens, développeront leur agilité et prépareront une surprise pour la fin de semaine.
- Les après-midis (13h30-16h) : Voyage et défis avec « Les Olympiades des cultures du monde ». Un grand fil rouge rythmé par des grands jeux, des découvertes et de l’action.Lundi : Lancement de la semaine avec une conférence thématique suivie du début des Olympiades.Mercredi : Une animation spéciale avec l’utilisation de casques de réalité virtuelle (VR) intégrée à nos Olympiades.Vendredi : Le grand final ! Fin des Olympiades, grand goûter partagé et restitution des ateliers de magie où vos enfants vous présenteront leurs nouveaux talents.
- Lundi : Lancement de la semaine avec une conférence thématique suivie du début des Olympiades.
- Mercredi : Une animation spéciale avec l’utilisation de casques de réalité virtuelle (VR) intégrée à nos Olympiades.
- Vendredi : Le grand final ! Fin des Olympiades, grand goûter partagé et restitution des ateliers de magie où vos enfants vous présenteront leurs nouveaux talents.
- Lundi : Lancement de la semaine avec une conférence thématique suivie du début des Olympiades.
- Mercredi : Une animation spéciale avec l’utilisation de casques de réalité virtuelle (VR) intégrée à nos Olympiades.
- Vendredi : Le grand final ! Fin des Olympiades, grand goûter partagé et restitution des ateliers de magie où vos enfants vous présenteront leurs nouveaux talents
ℹ️ Infos Repas : Le temps du déjeuner (12h-13h30) est prévu chaque jour sur place pour couper la journée dans la convivialité. Le repas (pique-nique / panier-repas) doit être fourni par les parents.
(Toutes les informations pratiques concernant les dates exactes, les lieux, les tarifs et les contacts sont détaillées ci-dessous).
Une semaine de vacances inoubliable et animée pour vos enfants.
Du lundi 19 octobre 2026 au vendredi 23 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 16h30
payant Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-19T12:00:00+02:00
fin : 2026-10-23T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-19T09:00:00+02:00_2026-10-19T16:30:00+02:00;2026-10-20T09:00:00+02:00_2026-10-20T16:30:00+02:00;2026-10-21T09:00:00+02:00_2026-10-21T16:30:00+02:00;2026-10-22T09:00:00+02:00_2026-10-22T16:30:00+02:00;2026-10-23T09:00:00+02:00_2026-10-23T16:30:00+02:00
Ferme Montsouris 17 villa st jacques 75014 Paris
https://my.weezevent.com/vacances-dete-a-sham +33749537911 shamspectacles@gmail.com https://www.facebook.com/SHAMSpectacles https://www.facebook.com/SHAMSpectacles
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