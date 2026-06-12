Vacances d’Eté Carrefour Juniors Association Carrefour, rue Marchant Metz

Metz

Vacances d’Eté Carrefour Juniors

Association Carrefour, rue Marchant 6 rue Marchant Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 08:00:00

fin : 2026-08-28 17:45:00

Date(s) :

2026-07-06

Cet été, durant les 8 semaines, l’accueil de loisirs Carrefour Juniors ouvrira ses portes.

Des activités variées et adaptées sont mises en places matin et après-midi.

Sorties culturelles, ballades, cabanes, , piques-niques, Metz Plage, activités sportives, collectives, d’expression/théâtrales, de découverte culturelle, d’éveil musical, en plein air…

Pour le bien être de l’enfant, des petits temps libres sont également proposés aux enfants, avec l’accompagnement d’un personnel sensibilisé aux besoins de l’enfant et à l’écoute des publics.Enfants

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Association Carrefour, rue Marchant 6 rue Marchant Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 75 26 31 carrefourjuniors@carrefourmetz.fr

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English :

This summer, the Carrefour Juniors leisure center will be open for 8 weeks.

A variety of adapted activities will be organized in the mornings and afternoons.

Cultural outings, hikes, tree houses, picnics, Metz Plage, sports, group activities, self-expression/theatrical activities, cultural discovery, musical awakening, outdoor activities…

To ensure children’s wellbeing, we also offer them free time, with the support of staff who are sensitive to children’s needs and attentive to their needs.

L’événement Vacances d’Eté Carrefour Juniors Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ