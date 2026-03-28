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Vachette Piscine Club Taurin L’Abrivado Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Vachette Piscine Club Taurin L’Abrivado Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Avenue Falco de Baroncelli

Adresse : Arènes Chomel Coinon

Ville : 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 5 5 5

Saint-Rémy-de-Provence

Vachette Piscine Club Taurin L’Abrivado

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 21h30.

Dimanche 19 juillet 2026 à partir de 21h30.

Mercredi 19 août 2026 à partir de 21h30. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 21:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-19 2026-08-19

Assistez aux courses de vachettes piscine cet été aux Arènes Chomel-Coinon à Saint-Rémy-de-Provence !Enfants
Organisé par le Club Taurin L’Abrivado

Passez une soirée de rire et de détente !
Jeux taurins avec piscine.
Nombreuses primes.
Veaux et pluie de bonbons pour les enfants

Les dates du Club Taurin L’Abrivado pour la saison 2025

– dimanche 5 juillet à 21h30 (manade Caillan),
– dimanche 19 juillet à 21h30 (manade Chapelle),
– mercredi 19 août à 21h30 (manade Conti).   .

Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 89 85 08 

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English :

Attend the cow races with swimming pool this summer at the Arènes Chomel-Coinon in Saint-Rémy-de-Provence!

L’événement Vachette Piscine Club Taurin L’Abrivado Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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