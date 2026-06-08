VADIM KHOLODENKO (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
VADIM KHOLODENKO (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse vendredi 11 septembre 2026.
Toulouse
VADIM KHOLODENKO (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Ce n’est pas par hasard s’il a été comparé à Emil Guilels…
La titanesque Hammerklavier de Beethoven et les redoutables Études d’après Paganini de Liszt le programme de Vadym Kholodenko est à la mesure d’un pianiste hors du commun, parmi les plus immenses de ce début de XXIe siècle.
Au Programme
BEETHOVEN Sonate n°29 en si bémol majeur, op. 106 Hammerklavier
LYATOSHUNSKY Trois préludes, op. 38
LISZT Six études d’éxécution transcendante d’après Paganini 15 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com
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English :
It is no coincidence that he has been compared to Emil Guilels?
L’événement VADIM KHOLODENKO (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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