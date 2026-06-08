VADIM KHOLODENKO (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Toulouse

VADIM KHOLODENKO (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Ce n’est pas par hasard s’il a été comparé à Emil Guilels…

La titanesque Hammerklavier de Beethoven et les redoutables Études d’après Paganini de Liszt le programme de Vadym Kholodenko est à la mesure d’un pianiste hors du commun, parmi les plus immenses de ce début de XXIe siècle.

Au Programme

BEETHOVEN Sonate n°29 en si bémol majeur, op. 106 Hammerklavier

LYATOSHUNSKY Trois préludes, op. 38

LISZT Six études d’éxécution transcendante d’après Paganini 15 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

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English :

It is no coincidence that he has been compared to Emil Guilels?

L’événement VADIM KHOLODENKO (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE