Vaiana, la légende du bout du monde, Les Enfants du Paradis, Chartres

Informations pratiques

Vaiana, la légende du bout du monde Dimanche 19 juillet, 10h30 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T12:26:00+02:00

Fin : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T12:26:00+02:00

Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=SEIJN »}]

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