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Vaiana, la légende du bout du monde, Les Enfants du Paradis, Chartres

dimanche 19 juillet 2026 · Les Enfants du Paradis · Chartres

Vaiana, la légende du bout du monde, Les Enfants du Paradis, Chartres

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Les Enfants du Paradis
Adresse
13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir

Vaiana, la légende du bout du monde Dimanche 19 juillet, 10h30 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T12:26:00+02:00
Fin : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T12:26:00+02:00

Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=SEIJN »}]
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