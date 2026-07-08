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AGENDA · Perpignan

VALENTINA Palais des Congrès Perpignan

vendredi 26 mars 2027 · Palais des Congrès · Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 26 mars 2027
Fin
vendredi 26 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Palais des Congrès
Adresse
Auditorium Charles Trénet
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
31 31 99 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

VALENTINA

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 31 – 31 – 99

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:30:00
fin : 2027-03-26

Date(s) :
2027-03-26

Au Palais des Congrès, Valentina célèbre ses 10 ans de carrière avec le DIXSTANCE TOUR !
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Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Palais des Congr%E8s, Valentina is celebrating her 10-year career with the DIXSTANCE TOUR!

L’événement VALENTINA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-01 par PERPIGNAN TOURISME

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