Vallée des créateurs Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Vallée des créateurs Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc vendredi 30 octobre 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Vallée des créateurs
Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Autour du thème 2026 Du geste à l’objet , découvrez les oeuvres et le savoir-faire des 45 exposants, artisans et créateurs, dans un lieu magnifique et une ambiance chaleureuse.
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Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes org.chamartplace74@gmail.com
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English :
Under the theme 2026 From gesture to object , discover the work and know-how of 45 exhibitors, craftsmen and creators, in a magnificent setting and warm atmosphere.
L’événement Vallée des créateurs Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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