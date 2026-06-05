Vallée des créateurs Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Vallée des créateurs

Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Autour du thème 2026 Du geste à l’objet , découvrez les oeuvres et le savoir-faire des 45 exposants, artisans et créateurs, dans un lieu magnifique et une ambiance chaleureuse.

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Le Majestic Centre des Congrès Séminaires de Chamonix 241 allée du Majestic Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes org.chamartplace74@gmail.com

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English :

Under the theme 2026 From gesture to object , discover the work and know-how of 45 exhibitors, craftsmen and creators, in a magnificent setting and warm atmosphere.

L’événement Vallée des créateurs Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc