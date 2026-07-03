Valoriser les archives photographiques : des approches diverses, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Valoriser les archives photographiques : des approches diverses Jeudi 1 juillet 2027, 14h00 Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-01T14:00:00+02:00 – 2027-07-01T18:00:00+02:00

Fin : 2027-07-01T14:00:00+02:00 – 2027-07-01T18:00:00+02:00

Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Valoriser les archives photographiques : des approches diverses »

Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis organisent un cycle de tables rondes animées par des professionnels de la photographie, des historiens, des archivistes, en direction d’un large public. Ce cycle ambitionne de montrer que la photographie est une pratique d’intention et un langage à part entière qui façonne notre compréhension du réel et notre patrimoine commun.

La sixième et dernière table ronde du cycle interrogera la manière dont les archives photographiques peuvent être mobilisées par le public pour de nouveaux usages et comment ils peuvent influer sur la réception, la lecture et la réinterprétation de ces images.

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Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Valoriser les archives photographiques : des approches diverses »

© Jérémy Cuenin / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis