VARDA, HORS COMPÉTITION | FABRICE MELQUIOT SANDRINE BONNAIRE CHLOÉ LONEIRIANT ANDRÉ CERVERA Sète
mardi 1 juin 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
VARDA, HORS COMPÉTITION | FABRICE MELQUIOT SANDRINE BONNAIRE CHLOÉ LONEIRIANT ANDRÉ CERVERA
98 Grande Rue Mario Roustan Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-01
fin : 2027-06-01
Date(s) :
2027-06-01
D’une rencontre fugace avec Agnès Varda, Fabrice Melquiot tire un texte en mouvements fragments d’interviews et d’extraits de films, poèmes, microfictions, cousus ensemble en une rhapsodie joueuse et libre. Une façon d’être au plus proche de l’œuvre de l’artiste.
En savoir plus www.tmsete.com .
98 Grande Rue Mario Roustan Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
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English :
L’événement VARDA, HORS COMPÉTITION | FABRICE MELQUIOT SANDRINE BONNAIRE CHLOÉ LONEIRIANT ANDRÉ CERVERA Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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