Variations autour des Cahiers d’Alter : témoignage d’un Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

En 2025, Roger Fajnzylberg publie au Seuil les cahiers de son père, Alter Fajnzylberg, rédigés en polonais au lendemain de la guerre, qui relatent son expérience en tant que membre du Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau.

Cette publication connaît un succès public et critique remarquable pour un livre d’histoire. Roger Fajnzylberg et Alban Perrin sillonnent la France pour le présenter à des publics variés. Un an plus tard, le livre est publié en format poche et adapté en bande dessinée. Cette rencontre reviendra en détail sur l’histoire d’Alter et sur la formidable aventure éditoriale de ses carnets enfouis pendant près de 80 ans dans une boîte à chaussures.

En présence des auteurs de l’ouvrage et de la bande dessinée.

Animée par EduardoCastillo, journaliste.

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

RÉSERVER

À l’occasion de la parution de Ce que j’ai vu à Auschwitz. Les cahiers d’Alter, présentés par Roger Fajnzylberg avec la collaboration d’Alban Perrin, Points, 2026, et de Ce que j’ai vu à Auschwitz. Les cahiers d’Alter de Victor Matet, Jean‑David Morvan et Rafael Ortiz, Dupuis, 2026.

Le mardi 22 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/



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