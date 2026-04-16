Vasarely Expérience Fondation Vasarely Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Vasarely Expérience

Samedi 9 mai 2026. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’ambition, réactiver l’héritage de Victor Vasarely par des formes vivantes et contemporaines. L’esprit, un format ouvert, inclusif et intergénérationnel.

Faire vivre l’art, au-delà de l’exposition.

Le samedi 9 mai 2026, SAISON.404 organise Vasarely Expérience , porté par la Fondation Vasarely. Loin d’une exposition traditionnelle, notre ambition est de faire vivre l’art au-delà de la contemplation statique. Nous proposons une véritable circulation sensible, invitant le public à redecouvrir l’espace par le mouvement et le son. Il s’agit de réactiver l’héritage visionnaire de Victor Vasarely par des formes vivantes et contemporaines, danse, musique, voix, dans un esprit résolument ouvert, inclusif et intergénérationnel. .

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 01 09 saison.404@gmail.com

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English :

The ambition: to reactivate the legacy of Victor Vasarely through lively, contemporary forms. The spirit: an open, inclusive and intergenerational format.

L’événement Vasarely Expérience Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence