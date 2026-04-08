Vaslav Salle Notre Dame Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Vaslav

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Cabaret théâtre, dès 14 ans, 1h10

En présence de la Fruitière des Livres

Flamboyant, extravagant, ce récital céleste et drôle pour créature de cabaret explore la porosité des identités à grand renfort de fard et de paillettes. Un seul-en-scène magnétique d’Olivier Normand, où chansons cultes et musique populaire trônent aussi en reine de la soirée !

Vaslav de Folleterre, créature chimérique, surgit sur scène comme la parodie du professeur de lettres qu’Olivier Normand aurait pu devenir plutôt que de travailler dans le cabaret de Madame Arthur, antre de liberté pour la jeunesse parisienne. Accompagné par le bourdon envoûtant d’une shruti box, cet as de la scène convoque et entremêle les spectres de Barbara, Grace Jones ou encore David Bowie dans un voyage musical transdisciplinaire empruntant la mélancolie de Schubert, l’énergie de West Side Story et les envolées de Michel Legrand. Génie de la bousculade des genres et des époques, naviguant avec agilité du baryton au contre-ténor, Olivier Normand fait de la scène un laboratoire de performances identitaires mobiles. Des adieux au strass à la rage d’un air de Bizet, Vaslav célèbre une androgynie poétique ; instant de liberté pure où la fantaisie autant que l’émotion dessinent les contours d’une humanité affranchie.

Réservation possible auprès des bureaux de L’Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.

Organisateur Les Scènes du Jura

Fondée en 1996, avec le rapprochement des deux théâtres municipaux à l’italienne de Dole et de Lons-le-Saunier, dans l’envie de développer une structure culturelle forte irriguant l’ensemble du département, l’histoire des Scènes du Jura ressemble à une conquête douce celle des volontés, des territoires et des convictions partagées.

D’un pacte fondateur entre deux équipes municipales au soutien multi-partenarial de pas moins de treize collectivités aujourd’hui, en passant par la consécration de l’Etat en 2013 via la labellisation de la structure comme “Scène nationale”, une ambition collective s’est incarnée et s’incarnent toujours dans des personnes et personnalités, des mandats, des engagements. Trente ans de politique culturelle construits acte par acte, institution par institution et portés par la conviction que la création, la diffusion et l’éducation artistique appartiennent à tous les Jurassiens, des centres villes aux bourgs et villages les plus reculés… voilà un rêve devenu réalité qui mérite que l’on se souvienne et qu’on le célèbre ensemble au fil d’une saison… surprise !

Autres dates en novembre

Lons-le-Saunier

Le Théâtre

Mardi 17 | 20h

Saint-Amour

La Chevalerie

Jeudi 19 | 20h

Samedi 14 | de 10h

à 18h

Dole

Le Théâtre

Vendredi 20 | 20h .

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com

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English : Vaslav

L’événement Vaslav Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)