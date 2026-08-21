Vayan : conférence immersive, Centre culturel, Sainte-Anne
vendredi 18 septembre 2026 · Centre culturel · Sainte-Anne
Informations pratiques
Vayan : conférence immersive Vendredi 18 septembre, 14h00 Centre culturel Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
À l’occasion de l’exposition « Luttes dansées de Guadeloupe : combats et héritages », la ville de Sainte-Anne propose la conférence immersive Vayan, menée par Olivier Malo et Mike Bureau.
En 1h30, le public plonge dans l’histoire des arts de combat noirs à travers le destin de Cyriaco, ancien esclave dont la victoire à Rio en 1909 a marqué un tournant dans la reconnaissance de la capoeira.
Cette expérience invite à interroger la patrimonialisation de nos propres arts de combat : comment les valoriser et les transmettre sans les figer ni les dénaturer ?
Centre culturel Boulevard Hégésippe Ibéné Sainte-Anne 97180 Guadeloupe Guadeloupe 0590851920
À l’occasion de l’exposition « Luttes dansées de Guadeloupe : combats et héritages », la ville de Sainte-Anne propose la conférence immersive Vayan, menée par Olivier Malo et Mike Bureau.
À voir aussi à Sainte-Anne (Guadeloupe)
- KA KI GWOKA ( Découverte du gwoka), Lakou Veranda, Sainte-Anne 18 septembre 2026
- Exposition : « Luttes dansées de Guadeloupe : combats et héritages », Centre culturel, Sainte-Anne 19 septembre 2026
- Visite de l’église, Église Sainte-Anne, Sainte-Anne 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’église et du site de l’ancien château de Sainte-Anne, Église de Sainte-Anne, Sainte-Anne 19 septembre 2026
- Visite de l’église et du site de l’ancien château de Sainte Anne Eglise du village de Sainte Anne Sainte-Anne 19 septembre 2026