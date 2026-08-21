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AGENDA · Sainte-Anne

Visite commentée de l’église et du site de l’ancien château de Sainte-Anne, Église de Sainte-Anne, Sainte-Anne

samedi 19 septembre 2026 · Église de Sainte-Anne · Sainte-Anne

Visite commentée de l’église et du site de l’ancien château de Sainte-Anne, Église de Sainte-Anne, Sainte-Anne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église de Sainte-Anne
Adresse
2 route du Pont du diable, 25270 Sainte-Anne
Ville
25270 Sainte-Anne
Département
Doubs
Tarif
Prévoir des chaussures confortables

Visite commentée de l’église et du site de l’ancien château de Sainte-Anne Samedi 19 septembre, 14h00 Église de Sainte-Anne Doubs

Prévoir des chaussures confortables

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des journées du patrimoine, profitez d’une visite commentée de l’église du village de Sainte-Anne (XVIIe siècle) et d’un parcours guidé sur l’ancien site du château de Sainte-Anne, dernère forteresse franc-comtoise à résister aux armées de Louis XIV. Un départ groupé est prévu à 15H00 (rendez-vous à l’église).

Église de Sainte-Anne 2 route du Pont du diable, 25270 Sainte-Anne Sainte-Anne 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 07 05 88 52 Église de style franc-comtois entièrement rénovée avec la participation de la DRAC et des bâtiments de France.
A l’occasion des journées du patrimoine, profitez d’une visite commentée de l’église du village de Sainte-Anne (XVIIe siècle) et d’un parcours guidé sur l’ancien site du château de Sainte-Anne, à aux…

©La Saintannière

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