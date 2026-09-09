Veggie Orchestra, Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu, Lyon

Informations pratiques

Veggie Orchestra Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Oubliez la flûte : essayez plutôt un pamplemousse !

Veggie Orchestra transforme 16 fruits et légumes en instruments de musique par le simple toucher, à l’aide de conducteurs électroniques et d’un ordinateur. Aucune notion musicale n’est nécessaire pour devenir un véritable chef d’orchestre et jouer en groupe de 3 à 4 personnes !

Animation accessible en continu de 15h à 17h.

Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle, 690003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Biblis en folie 2026

© CC BY-Pete Prodoehl