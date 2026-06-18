Bourbonne-les-Bains

Veillée aux étoiles

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Tout public

Vivez une soirée unique à la Veillée aux étoiles de Bourbonne-les-Bains !

Dès 20h30 devant l’office de tourisme, rejoignez Alain du Planétarium Camille Flammarion pour admirer les constellations, le Zodiaque et partager des contes mythologiques.

Apportez votre curiosité et vos jumelles pour cet instant inoubliable, agrémenté d’un verre crépusculaire ! .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Veillée aux étoiles Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains