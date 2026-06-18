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Veillée aux étoiles Bourbonne-les-Bains

Veillée aux étoiles Bourbonne-les-Bains

Veillée aux étoiles Bourbonne-les-Bains mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains

Ville : 52400 Bourbonne-les-Bains

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif : 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Bourbonne-les-Bains

Veillée aux étoiles

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Tout public
Vivez une soirée unique à la Veillée aux étoiles de Bourbonne-les-Bains !
Dès 20h30 devant l’office de tourisme, rejoignez Alain du Planétarium Camille Flammarion pour admirer les constellations, le Zodiaque et partager des contes mythologiques.
Apportez votre curiosité et vos jumelles pour cet instant inoubliable, agrémenté d’un verre crépusculaire !   .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Veillée aux étoiles Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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