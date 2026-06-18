Veillée aux étoiles Bourbonne-les-Bains
Veillée aux étoiles Bourbonne-les-Bains mercredi 15 juillet 2026.
Bourbonne-les-Bains
Veillée aux étoiles
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Tout public
Vivez une soirée unique à la Veillée aux étoiles de Bourbonne-les-Bains !
Dès 20h30 devant l’office de tourisme, rejoignez Alain du Planétarium Camille Flammarion pour admirer les constellations, le Zodiaque et partager des contes mythologiques.
Apportez votre curiosité et vos jumelles pour cet instant inoubliable, agrémenté d’un verre crépusculaire ! .
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Veillée aux étoiles Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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