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Veillée conte jardin des plantes compagnes Montgesoye

Veillée conte jardin des plantes compagnes Montgesoye

Veillée conte jardin des plantes compagnes Montgesoye mardi 15 septembre 2026.

Lieu : jardin des plantes compagnes

Adresse : 40 Rue de Besançon

Ville : 25111 Montgesoye

Département : Doubs

Début : mardi 15 septembre 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif réduit Tarif abonné

Montgesoye

Veillée conte

jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :
2026-09-15

RDV Jardin de Montgesoye

Contes Sauvages. A partir de 8 ans.   .

jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75  julie@assoplantescompagnes.fr

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English : Veillée conte

L’événement Veillée conte Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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