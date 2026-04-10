Veillée conte jardin des plantes compagnes Montgesoye
Veillée conte jardin des plantes compagnes Montgesoye mardi 15 septembre 2026.
Montgesoye
Veillée conte
jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00
Date(s) :
2026-09-15
RDV Jardin de Montgesoye
Contes Sauvages. A partir de 8 ans. .
jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75 julie@assoplantescompagnes.fr
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English : Veillée conte
L’événement Veillée conte Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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