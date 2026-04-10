Veillée conte jardin des plantes compagnes Montgesoye

Montgesoye

Veillée conte

jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :

2026-09-15

RDV Jardin de Montgesoye

Contes Sauvages. A partir de 8 ans. .

jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75 julie@assoplantescompagnes.fr

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English : Veillée conte

L’événement Veillée conte Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)