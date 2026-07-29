Informations pratiques

Néant-sur-Yvel

Veillée Contée au Crépuscule Contes et Musique avec LindyLou la Conteuse

Butte Saint-Michel Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

La journée se pose, la lumière et la chaleur s’adoucissent. C’est l’heure de la rêverie. Lindylou vous emmène en voyage, à travers différents univers, à la rencontre de personnages hauts en couleur. Les histoires sont agrémentées d’airs de musique joués par son barde favori Djoey.

A 20h30, à la Table Ronde de Néant_-sur-Yvel, sur réservation. .

Butte Saint-Michel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 66 29 85 94

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English :

L’événement Veillée Contée au Crépuscule Contes et Musique avec LindyLou la Conteuse Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-07-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande