Veillée Contée au Crépuscule Contes et Musique avec LindyLou la Conteuse Néant-sur-Yvel
mercredi 29 juillet 2026 · Néant-sur-Yvel
Informations pratiques
Néant-sur-Yvel
Veillée Contée au Crépuscule Contes et Musique avec LindyLou la Conteuse
Butte Saint-Michel Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29
La journée se pose, la lumière et la chaleur s’adoucissent. C’est l’heure de la rêverie. Lindylou vous emmène en voyage, à travers différents univers, à la rencontre de personnages hauts en couleur. Les histoires sont agrémentées d’airs de musique joués par son barde favori Djoey.
A 20h30, à la Table Ronde de Néant_-sur-Yvel, sur réservation. .
Butte Saint-Michel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 66 29 85 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Veillée Contée au Crépuscule Contes et Musique avec LindyLou la Conteuse Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-07-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Néant-sur-Yvel (Morbihan)
- Contes de Bretagne à La Table Ronde Rue Saint-Michel Néant-sur-Yvel 3 août 2026
- Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel 4 août 2026
- Sortie nature une soirée sur la lande Néant-sur-Yvel 6 août 2026
- Contes de Bretagne à La Table Ronde Rue Saint-Michel Néant-sur-Yvel 10 août 2026
- Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel 11 août 2026