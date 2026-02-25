Veillée d’antan pieds et paquets salle polyvalente Saint-Restitut

Veillée d’antan pieds et paquets

salle polyvalente place du colonel Bertrand Saint-Restitut Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Venez partager un moment convivial dans la bonne humeur autour d’un festin les pieds paquets ! Pour celles et ceux qui ne les aiment pas, vous aurez droit à un sauté de porc aux olives.

Après le repas, la soirée continue avec des jeux de société, carte.

salle polyvalente place du colonel Bertrand Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 17 47 crechesettraditions2@orange.fr

English :

Come and share a convivial moment in good spirits around a feast: package feet! For those who don’t like them, you’ll be treated to a pork sauté with olives.

After the meal, the evening continues with board games and cards.

L’événement Veillée d’antan pieds et paquets Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence