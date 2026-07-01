Veillée de contes à domicile à Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis
vendredi 17 juillet 2026 · Colombiers-du-Plessis
Informations pratiques
Colombiers-du-Plessis
Veillée de contes à domicile à Colombiers-du-Plessis
Colombiers-du-Plessis Mayenne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Avec le spectacle Le Dernier Caravanserail , rejoignez la caravane pour une veillée au parfum d’Orient.
Laissez-vous porter par la magie de l’Orient pendant une veillée de contes chez l’habitant, à Colombiers-du-Plessis. Le conteur Pierre-Olivier Bannwarth, formé par Henri Gougaud, se fait passeur de la sagesse ancestrale des peuples du monde.
Places limitées, sur réservation uniquement
Tarif 10 euros
Pour tout public
Durée du spectacle 1h15
Auberge espagnole après le spectacle où chacun amène ce qu’il lui plaît de partager en boisson ou nourriture.
L’adresse exacte à Colombiers-du-Plessis (53120) vous sera transmise lors de la réservation au 06 42 44 96 02 ou ciepob@proton.me .
Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 42 44 96 02 ciepob@proton.me
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English :
With the show Le Dernier Caravanserail, join the caravan for an evening with an Eastern flair.
L’événement Veillée de contes à domicile à Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis a été mis à jour le 2026-07-03 par Bocage Mayennais Tourisme
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