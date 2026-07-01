Informations pratiques

Colombiers-du-Plessis

Veillée de contes à domicile à Colombiers-du-Plessis

Colombiers-du-Plessis Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Avec le spectacle Le Dernier Caravanserail , rejoignez la caravane pour une veillée au parfum d’Orient.

Laissez-vous porter par la magie de l’Orient pendant une veillée de contes chez l’habitant, à Colombiers-du-Plessis. Le conteur Pierre-Olivier Bannwarth, formé par Henri Gougaud, se fait passeur de la sagesse ancestrale des peuples du monde.

Places limitées, sur réservation uniquement

Tarif 10 euros

Pour tout public

Durée du spectacle 1h15

Auberge espagnole après le spectacle où chacun amène ce qu’il lui plaît de partager en boisson ou nourriture.

L’adresse exacte à Colombiers-du-Plessis (53120) vous sera transmise lors de la réservation au 06 42 44 96 02 ou ciepob@proton.me .

Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 42 44 96 02 ciepob@proton.me

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English :

With the show Le Dernier Caravanserail, join the caravan for an evening with an Eastern flair.

L’événement Veillée de contes à domicile à Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis a été mis à jour le 2026-07-03 par Bocage Mayennais Tourisme