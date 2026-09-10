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Veillée de Noël, Médiathèque Pradettes, Toulouse

mercredi 16 décembre 2026 · Médiathèque Pradettes · Toulouse

Veillée de Noël, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Pradettes
Adresse
3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France
Ville
31100 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Veillée de Noël Mercredi 16 décembre, 17h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T17:00:00+01:00 – 2026-12-16T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T17:00:00+01:00 – 2026-12-16T18:00:00+01:00

Mercredi 16 décembre 17h
Avant-goût de Noël pour les tout-petits.
Médiathèque des Pradettes
Pour les 4-10 ans

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc
Avant-goût de Noël pour les tout-petits.

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