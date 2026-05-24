Regnière-Écluse

Veillée du Patrimoine à Regnière-Écluse

49 Av du Regiment de la Chaudiere Regnière-Écluse Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des “Rendez-vous aux jardins”, prenez la direction du parc du château de Regnière-Écluse pour une promenade au cœur de ses jardins remarquables. Guidés par une médiatrice, découvrez l’histoire et les particularités paysagères du site avant de poursuivre avec la compagnie On s’disait que et leur spectacle De branche en branche .

À l’occasion des “Rendez-vous aux jardins”, prenez la direction du parc du château de Regnière-Écluse pour une promenade au cœur de ses jardins remarquables. Guidés par une médiatrice, découvrez l’histoire et les particularités paysagères du site avant de poursuivre avec la compagnie On s’disait que et leur spectacle De branche en branche . .

49 Av du Regiment de la Chaudiere Regnière-Écluse 80120 Somme Hauts-de-France

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English :

As part of the Rendez-vous aux jardins event, head to the park of the Château de Regnière-Écluse for a stroll through its remarkable gardens. Guided by an interpreter, discover the history and landscape features of the site before continuing with the On s?disait que company and their show De branche en branche .

L’événement Veillée du Patrimoine à Regnière-Écluse Regnière-Écluse a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre