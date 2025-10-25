Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Veillée du patrimoine | Fort-Mahon-Plage

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 18:30:00

fin : 2026-10-24 20:30:00

Date(s) :

2026-10-24

[Spectacle vivant + visite guidée]

Le Parc naturel régional et son Pays d’art et d’histoire vous donnent rendez-vous pour leurs Veillées du patrimoine , des soirées originales mêlant découverte historique, patrimoine et spectacle vivant. Une invitation pour petits et grands à regarder autrement les trésors qui nous entourent et à vivre le patrimoine de façon sensible et conviviale. Accompagnés d’une guide-médiatrice, explorez un site emblématique à travers ses anecdotes, ses secrets ainsi que les grandes comme les petites histoires qui ont façonné son identité. À l’issue de la visite, place à l’émotion artistique théâtre, musique, lecture ou autre forme d’expression !

En octobre, venez découvrir l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Fort-Mahon, seule église du territoire de style Art déco !

Réservation obligatoire

[Spectacle vivant + visite guidée]

Le Parc naturel régional et son Pays d’art et d’histoire vous donnent rendez-vous pour leurs Veillées du patrimoine , des soirées originales mêlant découverte historique, patrimoine et spectacle vivant. Une invitation pour petits et grands à regarder autrement les trésors qui nous entourent et à vivre le patrimoine de façon sensible et conviviale. Accompagnés d’une guide-médiatrice, explorez un site emblématique à travers ses anecdotes, ses secrets ainsi que les grandes comme les petites histoires qui ont façonné son identité. À l’issue de la visite, place à l’émotion artistique théâtre, musique, lecture ou autre forme d’expression !

En octobre, venez découvrir l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Fort-Mahon, seule église du territoire de style Art déco !

Réservation obligatoire .

Fort-Mahon-Plage 80790 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Live Performance + Guided Tour]

The Regional Nature Park and its “Pays d’Art et d’Histoire” invite you to their “Heritage Evenings,” unique evenings that combine historical discovery, heritage, and live performances. An invitation for young and old alike to %E0 see the treasures around us in a new light and %E0 experience our heritage in a meaningful and enjoyable way. Accompanied by a guide-facilitator, explore an iconic site through its anecdotes, secrets, and the stories—both big and small—that have shaped its identity. %C0 At the end of the tour, it’s time for some artistic inspiration: theater, music, readings, or other forms of expression!

In October, come discover the Notre-Dame-de-l’Assomption Church in Fort-Mahon, the only Art Deco-style church in the region!

Reservations required

L’événement Veillée du patrimoine | Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-10-25 par OT DE FORT MAHON