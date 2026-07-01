Veillée musicale Bélâbre
samedi 18 juillet 2026 · Bélâbre
Informations pratiques
Bélâbre
Veillée musicale
Place de la République Bélâbre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
George Sand raconte de Nohant à Bélâbre
L’événement est unique en son genre l’intelligence artificielle redonne voix à George Sand, Victor Hugo et au Marquis Lecoigneux, qui s’adressent au public entre les parties musicales assurées par la soprano Romane Moulène, l’organiste Steven Schalk et Les Sonneurs des Champs. .
Place de la République Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 15 71 80
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English :
George Sand Tells the Story of Nohant %E0 B%E9l%E2bre
L’événement Veillée musicale Bélâbre a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne
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