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AGENDA · Bélâbre

Veillée musicale Bélâbre

samedi 18 juillet 2026 · Bélâbre

Veillée musicale Bélâbre

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place de la République
Ville
36370 Bélâbre
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Bélâbre

Veillée musicale

Place de la République Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

George Sand raconte de Nohant à Bélâbre
L’événement est unique en son genre l’intelligence artificielle redonne voix à George Sand, Victor Hugo et au Marquis Lecoigneux, qui s’adressent au public entre les parties musicales assurées par la soprano Romane Moulène, l’organiste Steven Schalk et Les Sonneurs des Champs.   .

Place de la République Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 15 71 80 

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English :

George Sand Tells the Story of Nohant %E0 B%E9l%E2bre

L’événement Veillée musicale Bélâbre a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne

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