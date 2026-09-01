Veillée traditionnelle au Vieux Moulin d’Aureille Vieux Moulin d’Aureille Aureille

Informations pratiques

Aureille

Veillée traditionnelle au Vieux Moulin d’Aureille

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 20h30. Vieux Moulin d’Aureille Rue du Moulin Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Assistez à une veillée traditionnelle au Vieux Moulin d’Aureille !Familles

Soirée organisée par la municipalité d’Aureille



Le Vieux Moulin d’Aureille ouvre ses portes pour une veillée traditionnelle.

Le temps d’une soirée conviviale et intimiste, laissez-vous ballader à travers des chants provençaux, de variété et de pays lointains.

Chœurs, duos, solos interprétés par des chanteurs amateurs de la région des Alpilles et au-delà.



Verre de l’amitié offert à l’entracte .

Vieux Moulin d’Aureille Rue du Moulin Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr

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English :

Come along to a traditional evening gathering at the Old Mill in Aureille!

L’événement Veillée traditionnelle au Vieux Moulin d’Aureille Aureille a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles