Veillée traditionnelle au Vieux Moulin d’Aureille Vieux Moulin d’Aureille Aureille
samedi 19 septembre 2026 · Vieux Moulin d'Aureille · Aureille
Informations pratiques
Aureille
Veillée traditionnelle au Vieux Moulin d’Aureille
Samedi 19 septembre 2026 à partir de 20h30. Vieux Moulin d’Aureille Rue du Moulin Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Assistez à une veillée traditionnelle au Vieux Moulin d’Aureille !Familles
Soirée organisée par la municipalité d’Aureille
Le Vieux Moulin d’Aureille ouvre ses portes pour une veillée traditionnelle.
Le temps d’une soirée conviviale et intimiste, laissez-vous ballader à travers des chants provençaux, de variété et de pays lointains.
Chœurs, duos, solos interprétés par des chanteurs amateurs de la région des Alpilles et au-delà.
Verre de l’amitié offert à l’entracte .
Vieux Moulin d’Aureille Rue du Moulin Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come along to a traditional evening gathering at the Old Mill in Aureille!
L’événement Veillée traditionnelle au Vieux Moulin d’Aureille Aureille a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Aureille (Bouches-du-Rhône)
- Concert Choeur Gospel Mars’ Salle de la Grand-Terre Aureille 13 septembre 2026
- Course de caisses à savon Rue Frédéric Mistral Aureille 27 septembre 2026
- Vide-grenier à Aureille Stade Municipal d’Aureille Aureille 4 octobre 2026
- Sortie nature Paysage des Alpilles qui es-tu ? ? Aureille 10 octobre 2026
- L’Aureilloise course nature Salle de la Grand-Terre Aureille 11 octobre 2026