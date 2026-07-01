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AGENDA · Vézelay

Vélo, Châteaux et Gastronomie Office de Tourisme de Vézelay Vézelay

jeudi 23 juillet 2026 · Office de Tourisme de Vézelay · Vézelay

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Office de Tourisme de Vézelay
Adresse
12 Rue Saint-Étienne
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
49 49 70 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vézelay

Vélo, Châteaux et Gastronomie

Office de Tourisme de Vézelay 12 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne

Tarif : 49 – 49 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Vélo, Châteaux et Gastronomie 35 km

Rejoignez-nous pour une escapade à vélo au départ de l’Office de Tourisme de Vézelay. Parcourez 35 km à travers les magnifiques paysages du Vézelien et faites étape au prestigieux Château de Vault-de-Lugny pour savourer un généreux buffet gourmand (boissons non incluses).

L’itinéraire vous mènera également au Château de Domecy-sur-le-Vault avant une immersion dans l’univers des plantes médicinales à l’atelier Perce Muraille.

Pour finir la journée, retrouvons-nous à partir de 19 h à la guinguette de la place Borot à Vézelay dans une ambiance conviviale et festive.
Une expérience unique mêlant vélo, patrimoine, gastronomie et nature.   .

Office de Tourisme de Vézelay 12 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 

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English : Vélo, Châteaux et Gastronomie

L’événement Vélo, Châteaux et Gastronomie Vézelay a été mis à jour le 2026-07-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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