Vélo, Châteaux et Gastronomie Office de Tourisme de Vézelay Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Vélo, Châteaux et Gastronomie

Office de Tourisme de Vézelay 12 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne

Tarif : 49 – 49 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Vélo, Châteaux et Gastronomie 35 km

Rejoignez-nous pour une escapade à vélo au départ de l’Office de Tourisme de Vézelay. Parcourez 35 km à travers les magnifiques paysages du Vézelien et faites étape au prestigieux Château de Vault-de-Lugny pour savourer un généreux buffet gourmand (boissons non incluses).

L’itinéraire vous mènera également au Château de Domecy-sur-le-Vault avant une immersion dans l’univers des plantes médicinales à l’atelier Perce Muraille.

Pour finir la journée, retrouvons-nous à partir de 19 h à la guinguette de la place Borot à Vézelay dans une ambiance conviviale et festive.

Une expérience unique mêlant vélo, patrimoine, gastronomie et nature. .

Office de Tourisme de Vézelay 12 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99

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English : Vélo, Châteaux et Gastronomie

L’événement Vélo, Châteaux et Gastronomie Vézelay a été mis à jour le 2026-07-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)