Vélo, Châteaux et Gastronomie Office de Tourisme de Vézelay Vézelay
jeudi 23 juillet 2026 · Office de Tourisme de Vézelay · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Vélo, Châteaux et Gastronomie
Office de Tourisme de Vézelay 12 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne
Tarif : 49 – 49 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Vélo, Châteaux et Gastronomie 35 km
Rejoignez-nous pour une escapade à vélo au départ de l’Office de Tourisme de Vézelay. Parcourez 35 km à travers les magnifiques paysages du Vézelien et faites étape au prestigieux Château de Vault-de-Lugny pour savourer un généreux buffet gourmand (boissons non incluses).
L’itinéraire vous mènera également au Château de Domecy-sur-le-Vault avant une immersion dans l’univers des plantes médicinales à l’atelier Perce Muraille.
Pour finir la journée, retrouvons-nous à partir de 19 h à la guinguette de la place Borot à Vézelay dans une ambiance conviviale et festive.
Une expérience unique mêlant vélo, patrimoine, gastronomie et nature. .
Office de Tourisme de Vézelay 12 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vélo, Châteaux et Gastronomie
L’événement Vélo, Châteaux et Gastronomie Vézelay a été mis à jour le 2026-07-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Vézelay (Yonne)
- Ensemble Phænomen rue de l’hôpital Vézelay 14 juillet 2026
- Le Bal des Musiques à Ouïr Vézelay 16 juillet 2026
- Guinguette de Vézelay Vézelay 16 juillet 2026
- Le pouvoir transformateur des symboles place guillon Vézelay 17 juillet 2026
- Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay 19 juillet 2026