Vélo cognitif à l’EHPAD du Mas-Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges
Vélo cognitif à l’EHPAD du Mas-Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges mercredi 3 juin 2026.
Vélo cognitif à l’EHPAD du Mas-Rome 3 juin – 19 août, certains mercredis EHPAD Le Mas Rome Haute-Vienne
Inscription gratuite sous réserve des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00
Dans le cadre des ateliers de proximité réalisés par l’EHPAD Le Mas Rome, une séance de vélo cognitif est proposée aux séniors deplus de 60 ans, vivant à domicile.
Cet atelier gratuit, sous réserve des places disponibles, est pratiqué en individuel sur une période de 30 min.
Pour toute réservation, merci de contacter l’EHPAD au 05.55.05.44.44.
Dates et horaires
- Mercredi 3 juin 2026, de 14h à 16h30
- Mercredi 1er juillet 2026, de 14h à 16h30
- Mercredi 19 août 2026, de 14h à 16h30
EHPAD Le Mas Rome 72 rue de Feytiat 87000 Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.05.44.44 »}]
Jouez sur un écran tout en pédalant lors d’un atelier gratuit proposé aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. #senior #gratuit
EHPAD Le Mas Rome
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