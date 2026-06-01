Vélo cognitif à l’EHPAD du Mas-Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges

Vélo cognitif à l’EHPAD du Mas-Rome 3 juin – 19 août, certains mercredis EHPAD Le Mas Rome Haute-Vienne

Inscription gratuite sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre des ateliers de proximité réalisés par l’EHPAD Le Mas Rome, une séance de vélo cognitif est proposée aux séniors deplus de 60 ans, vivant à domicile.

Cet atelier gratuit, sous réserve des places disponibles, est pratiqué en individuel sur une période de 30 min.

Pour toute réservation, merci de contacter l’EHPAD au 05.55.05.44.44.

Dates et horaires

Mercredi 3 juin 2026, de 14h à 16h30

Mercredi 1er juillet 2026, de 14h à 16h30

Mercredi 19 août 2026, de 14h à 16h30

EHPAD Le Mas Rome 72 rue de Feytiat 87000 Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.05.44.44 »}]

Jouez sur un écran tout en pédalant lors d’un atelier gratuit proposé aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. #senior #gratuit

EHPAD Le Mas Rome