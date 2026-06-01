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Vélo cognitif à l’EHPAD du Mas-Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges

Vélo cognitif à l’EHPAD du Mas-Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges

Vélo cognitif à l’EHPAD du Mas-Rome, EHPAD Le Mas Rome, Limoges mercredi 3 juin 2026.

Lieu : EHPAD Le Mas Rome

Adresse : 72 rue de Feytiat 87000 Limoges

Ville : 87036 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif : Inscription gratuite sous réserve des places disponibles

Vélo cognitif à l’EHPAD du Mas-Rome 3 juin – 19 août, certains mercredis EHPAD Le Mas Rome Haute-Vienne

Inscription gratuite sous réserve des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre des ateliers de proximité réalisés par l’EHPAD Le Mas Rome, une séance de vélo cognitif est proposée aux séniors deplus de 60 ans, vivant à domicile.

Cet atelier gratuit, sous réserve des places disponibles, est pratiqué en individuel sur une période de 30 min.

Pour toute réservation, merci de contacter l’EHPAD au 05.55.05.44.44.

Dates et horaires

  • Mercredi 3 juin 2026, de 14h à 16h30
  • Mercredi 1er juillet 2026, de 14h à 16h30
  • Mercredi 19 août 2026, de 14h à 16h30

EHPAD Le Mas Rome 72 rue de Feytiat 87000 Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.05.44.44 »}]
Jouez sur un écran tout en pédalant lors d’un atelier gratuit proposé aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. #senior #gratuit

EHPAD Le Mas Rome

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