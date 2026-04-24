Dieppe

[Vélo] Forum & trophée Vhélio

Parc François-Mitterand Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-14 21:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Une journée dédiée au vélo, à la mobilité douce et aux initiatives durables dans le cadre du Festival J.E.DI ‍♂️

Au programme animations, ateliers, rencontres et spectacles pour tous les âges !

Tout au long de la journée (11h > 21h)

Initiations et formations (réalité virtuelle, Cargo Day)

Animations ludiques (karting à pédales 6/12 ans, vélo smoothies)

Atelier de co-réparation

Révision du code de la route (PDASR)

Échanges avec les acteurs locaux de la mobilité

Découverte de la cuisine débranchée

Temps forts

11h > 19h Atelier “Fabrique ta remorque à vélo” (sur inscription 02 35 82 04 43)

11h > 17h Bourse aux vélos (dépôt, vente et récupération)

17h > 18h Arrivée du Trophée Vhélio

18h > 19h Vélorution (parade à vélo en centre-ville + animation danse)

19h > 20h30 Spectacle (cirque et musique Cie Les Saltimbanques de l’impossible)

21h15 Départ vers le Transmanche des participants du Trophée

Une journée conviviale, festive et engagée autour du vélo et des mobilités durables !

Pensez à venir à vélo des racks seront installés à proximité. .

Parc François-Mitterand Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 00

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English : [Vélo] Forum & trophée Vhélio

L’événement [Vélo] Forum & trophée Vhélio Dieppe a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie