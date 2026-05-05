Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Vendôme incontournable, RV à l’Office de Tourisme de Vendôme, Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Vendôme incontournable 18 juillet – 8 août RV à l’Office de Tourisme de Vendôme Loir-et-Cher

6,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T15:00:00+02:00 – 2026-08-08T17:30:00+02:00

Laissez-vous conter Vendôme, ville d’art et d’histoire en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture. Il vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Une balade en compagnie d’un guide conférencier pour découvrir les lieux emblématiques de Vendôme. Accès exceptionnel à la Salle des Actes (sous réserve – la salle pouvant être mobilisée pour des cérémonies et mariages).

RV à l’Office de Tourisme de Vendôme 47 Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]

Laissez-vous conter Vendôme, ville d’art et d’histoire en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture. Il vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Un